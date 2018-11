Nieuwe robot Molly is een halve arts (en nu al controversieel)

Er bestaat al een iets ‘dommere’ versie van Molly. Via een speciale app gaf de virtuele verpleegkundige aan zo’n dertig patiënten met hartfalen instructies, over bijvoorbeeld het meten van hun bloeddruk. Met een keurige, houterige stem beantwoordt de robot vragen en waarschuwt als de patiënt contact moet opnemen met zijn arts.



Maar Molly 2.0. moet beter en slimmer worden. Het Maastricht UMC+ en een aantal internationale partners krijgen ruim 4,5 miljoen euro aan Europese subsidie om haar verder te ontwikkelen. Molly moet straks zelfstandig beslissingen nemen, waardoor het aantal ziekenhuisbezoeken afneemt en de hoge zorgkosten worden teruggedrongen.



,,Ze moet zelfs zo nauwkeurig werken dat er niemand in het ziekenhuis met haar mee hoeft te kijken, wat nu nog wel het geval is’’, zegt onderzoeksleider en hoogleraar cardiologie Hans-Peter Brunner-La Rocca. De onderzoekers maken gebruik van kunstmatige intelligentie.

Hartfalen

In eerste instantie richt de robot zich op patiënten met hartfalen, een verlies van pompkracht. Over die hartaandoening weet de huidige Molly nu al veel. In de toekomst moet ze klachten als kortademigheid en dikke voeten herkennen en bijvoorbeeld plasmedicatie voorschrijven.



,,Die klachten kunnen tekenen zijn dat de bloedcirculatie van de hartpatiënt niet goed is en hij of zij vocht vasthoudt’’, legt de hoogleraar uit. Meestal hebben patiënten met hartfalen ook andere (ouderdoms-)ziektes als diabetes, een hoge bloeddruk of een longaandoening. De virtuele verpleegkundige moet ook nieuwe ziekten herkennen, weten welke medicatie beslist niet samen kan en moet zelfstandig een bloedtest kunnen aanvragen.

Vraagtekens

Juridisch en ethisch zijn er nog grote vraagtekens bij Molly 2.0. Luistert ze wel goed? Is ze net zo slim als de dokter? En wie is er verantwoordelijk wanneer er toch iets misgaat? Denk aan een fatale val, omdat Molly niet doorheeft dat de bloeddruk van de patiënt gevaarlijk laag is.



,,We zullen in een grote studie uitgebreid moeten bewijzen dat Molly veilig is. In geval van twijfel zal ze altijd zeggen: neem contact op met uw specialist.’’ De slimmere versie wordt waarschijnlijk pas over twee jaar getest.



Volgens Brunner-La Rocca zijn virtuele zorgverleners in de toekomst onmisbaar. ,,Door de vergrijzing komen er steeds meer patiënten bij. Bovendien is de ontwikkeling van nieuwe behandelingen kostbaar. Om de zorg betaalbaar te houden, zijn dit soort vindingen noodzakelijk.’’

Quote Als Molly straks taken overneemt, heb ik meer ruimte voor persoonlij­ke of ingewikkel­de vragen Hans-Peter Brunner-La Rocca