Nieuwe Rembrandt nep? ‘Opmerkelijk grote kinpartij’

Opa (90) uit Deventer moet cel in na misbruiken eigen kleindoch­ters: ‘Hij heeft ze onder druk gezet’

16:17 Een 90-jarige man uit Deventer moet de cel in, voor het jarenlang seksueel misbruiken van twee minderjarige kleindochters. De rechtbank in Zwolle legde Jacob D. twee jaar op. Ook moet hij een schadevergoeding van in totaal een kleine 50.000 euro betalen. De ooit zo hechte familie is verscheurd.