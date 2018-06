Nieuwe golf ellendige huissteekmuggen op komst

Examenuitslag 'Als ik bel is het gillen of huilen'

8:11 Wel of niet geslaagd? Voor de brengers van het goede of slechte nieuws is het vandaag bijna net zo spannend als voor de 210.000 examenkandidaten zelf. Mentor Ellis Boogers (54 jaar) doet het al 30 jaar. En nee, het went nóóit.