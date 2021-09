Nieuwe getuige in zaak Verstappen is Bekir E., moordenaar van scholiere Humeyra

Live twitter/videoEen nieuwe getuige in de zaak Nicky Verstappen is Bekir E. De moordenaar van de 16-jarige scholiere Humeyra legde een belastende verklaring af tegen Jos Brech. Brech zou in de gevangenis tegen E. een boekje open hebben gedaan.

Het is een opvallende wending in de zaak, die tot nog toe vooral draaide om het zwijgen van Jos Brech. Die hield het enkel bij een videoverklaring en hulde zich verder in stilzwijgen over zijn rol in de zaak die draait om het misbruik en de dood van Nicky in 1998. Daarvoor werd Brech veroordeeld tot 12,5 jaar cel.

Maar in gevangenschap zou Brech wél hebben uitgelaten over de zaak. Brech ontkent zelf in detentie wel over de zaak te hebben gesproken, maar Bekir E., die werd veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs voor het vermoorden van scholiere Humeyra in Rotterdam, beweert dat de veroordeelde in de zaak Verstappen tegenover hem wél een boekje open deed. Wat Brech precies zou hebben gezegd, is nog onduidelijk.

Vandaag gaat het hoger beroep tegen Jos Brech voor het eerst verder zonder Peter R. de Vries in de zaal. Zijn zoon Royce is vandaag op een tussentijdse zitting aanwezig om de ouders van de omgebrachte Nicky Verstappen te steunen.

Familie

De rechtbank richtte zich vandaag als eerste tot de familie Verstappen, met naast hen Royce. ,,Ook het hof is geschokt door de aanslag en het overlijden van Peter R. de Vries.” De voorzitter van de rechtbank zegt dat de dood van De Vries ‘een groot verlies is'. Om vervolgens zich tot Jos Brech te richten en hem te verzekeren dat die woorden - het is bijzonder dat zoiets in een rechtszaal wordt gezegd - geen invloed hebben op de behandeling van Brechs zaak.

De verklaring van Bekir E. was in juni van dit jaar. Brech betwistte dit verhaal en heeft aangegeven dat hij ‘nooit met wie dan ook inhoudelijk over de zaak heeft gesproken, ook niet met de getuige’. Het Openbaar Ministerie neemt het verhaal van de getuige wel zeer serieus.

Volledig scherm Jos Brech tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank. © videostill

Brech werd vorig jaar november veroordeeld tot 12,5 jaar cel wegens het misbruiken met dodelijke afloop van Nicky Verstappen in 1998. Ook wordt het bezit van kinderporno hem aangerekend. De rechter houdt hem volledig verantwoordelijk voor wat er met Nicky is gebeurd. De toen 11-jarige verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden. De rechter gelooft net als het Openbaar Ministerie dat Brech Nicky misbruikte én dat hij tijdens dat misbruik is overleden.

Brech ging tegen dit vonnis in hoger beroep en heeft van begin af aan volgehouden onschuldig te zijn.

De zitting vandaag is voor het eerst zonder Peter R. de Vries, die begin juli in Amsterdam werd doodgeschoten. Een leegte die wordt gevoeld door Nicky’s moeder Berthie, maar ook door advocaat Gerald Roethof. Zoon Royce de Vries is vandaag bij het hoger beroep in Den Bosch aanwezig om de familie bij te staan. Het is de laatste tussentijdse zitting; de inhoudelijke behandeling van de zaak staat in november gepland.