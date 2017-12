Nieuwe dienstregeling NS begint met ‘beste reizigers’

De tienminutendienst tussen Amsterdam CS , Utrecht , Den Bosch en Eindhoven gaat vanaf zondag iedere dag rijden. Afgelopen maanden is er op veertien woensdagen uitvoerig mee geoefend. Op die dagen reden gemiddeld 142 van de geplande 144 treinen. 93 procent van de reizigers was positief, zegt NS. De treinen móeten iedere 10 minuten vertrekken en dat betekent dat de conducteur meedogenloos op zijn fluitje zal blazen als het tijd is, ook al komt er nog een klant aangerend. Een troost voor degene die nét de trein mist: over 10 minuten vertrekt er weer een.



Stapsgewijs neemt NS vanaf zondag ook afscheid van het ‘Dames en heren’ dat nu nog uit de automatische omroepinstallaties klinkt. Het wordt ‘Beste reizigers’. Het spoorbedrijf denkt met deze genderneutrale aanspreekvorm niemand meer voor het hoofd te stoten. Het ‘Dames en heren’ verdwijnt eerst uit de luidsprekers op het station en later ook uit de treinen.