Nieuwe cijfers in waddendrama: niet 291 maar 345 containers overboord geslagen

De containers stonden na het incident, dat veroorzaakt zou zijn door onstuimig weer, schots en scheef aan boord. Er is toen door de reder een inschatting gemaakt op basis van de op dat moment mogelijke telling. Deze inschatting hebben ze na lossing in Gdansk bijgesteld. Het aantal containers met gevaarlijke stoffen blijft onveranderd. Dat zijn er nog steeds drie.

De informatie over de missende containers komt nu pas naar buiten omdat het schip lange tijd niet kon lossen in de haven van Gdansk (Polen). Na het incident op 2 januari 2019 is de MSC Zoe eerst naar Bremerhaven in Duitsland gevaren om het eerste deel van de lading te lossen, inclusief de containers met schade. Afgelopen weekend kon pas de tweede helft (en daarmee alle containers die bij vertrek in Portugal aan boord stonden) van de containers worden gelost in Gdansk.