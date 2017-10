Nieuwe cao voor supermarktmedewerkers

Het resultaat is bereikt na vele maanden onderhandelingen. Gesprekken over een nieuwe cao voor de ongeveer 300.000 werknemers begonnen al voor de zomer.

CNV Vakmensen vindt de loonsverhoging niet hoog, maar is blij met enkele afspraken binnen de nieuwe cao. Zo gaan supermarktmedewerkers over een groter deel van hun inkomen pensioen opbouwen en wordt een zogenoemde leerrekening geïntroduceerd. Dit persoonlijke budget van 175 euro per jaar kunnen medewerker naar eigen keuze besteden, bijvoorbeeld voor een opleiding of als spaarpot. De leerrekening is bestemd voor supermarktmedewerkers die meer dan twaalf uur in dienst zijn.