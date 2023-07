Nieuwe advocaten Taghi willen niet worden afgeluisterd als ze met Inez Weski praten

De advocaten hebben die maanden nodig om zich goed te kunnen inlezen in het omvangrijke dossier, zei advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen vrijdag tijdens een zitting in de zwaarbewaakte rechtbank De Bunker. Hij is een van de drie advocaten van Taghi. Collega Arthur van der Biezen wil als voorbereiding ook gaan praten met Inez Weski, die Taghi eerder bijstond maar in april werd aangehouden. „Maar als ik het kantoor van Weski binnenloop, wil ik niet het gevoel hebben dat alles wordt opgenomen. Wij willen onbespied kunnen werken.”

Al langer gaat het gerucht dat advocaat Inez Weski op kantoor maandenlang werd afgeluisterd voordat ze werd aangehouden. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het schenden van geheimen. Ze zou berichten van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Weski, die een paar weken vastzat, besloot daarop te stoppen als advocaat van Taghi.

Met de wens van negen maanden uitstel lonkt er een enorme vertraging in het liquidatieproces. Vorige week maakte de rechtbank zelf al bekend dat de uitspraakdatum van 20 oktober niet gehaald gaat worden ‘gelet op de complexiteit’ van de zaak. Daar komt nu dus de wens van de advocaten van Taghi bovenop. Bovendien ging donderdag een zitting rond kroongetuige Nabil B. ook niet door, omdat hij nog altijd zonder advocaten zit. De nieuwe uitspraakdatum wordt waarschijnlijk pas over anderhalve maand bekend.

Vijf jaar en drie maanden

Het probleem is vooral dat er nog geen zicht is op een nieuwe concrete datum. Die onzekerheid was voor de advocaten van acht cliënten reden te vragen om hen voorlopig vrij te laten. „Ik was van plan om in 2035 met pensioen te gaan, maar ik vraag me of er dan al een vonnis ligt", zegt advocaat Jan-Hein Kuijpers met een knipoog. Dan serieuzer: „Toen mijn cliënt werd vastgezet was hij 23, nu is hij 30 jaar. Dit loopt de spuigaten uit.”

Volgens Guy Weski zit een van zijn cliënten al vijf jaar en drie maanden vast: „Ik denk niet dat er iemand ooit langer in voorarrest heeft gezeten dan hij”, zegt Weski, die ook nog drie andere verdachten bijstaat tegen wie levenslang is geëist. „Ik snap dat het een unicum zou zijn dat bij hen het voorarrest wordt geschorst. Maar u moet zich ook afvragen of er bij hen uiteindelijk wel een veroordeling in zit.”

Verdachte Zakaria El H., die al vijf jaar in voorarrest zit, houdt zelf een emotioneel betoog: „Het voelt alsof er een galg om mijn nek bungelt en ik op een stoel sta met drie poten in de lucht. Op 20 oktober is de uitspraak, zei u. Ik rekende daarop. Maar nee, het is in deze zaak: teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling. Het is om gek van te worden.”

Inez Weski

Het probleem rond de verdediging van Ridouan Taghi ontstond toen zijn advocaat Inez Weski in april werd aangehouden. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het schenden van geheimen. Ze zou berichten van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Weski, die een paar weken vastzat, besloot daarop te stoppen als advocaat van Taghi. Ze is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak.

Daarop schoot advocaat Michael Ruperti te hulp door een nieuw verdedigingsteam samen te stellen. Hij vond collega's Sjoerd van Berge Henegouwen en Arthur van der Biezen bereid om ook in te stappen. Die laatste herinnerde de rechtbank er vrijdag aan dat het het OM was dat aan de rem had getrokken in deze zaak. Van der Biezen: „De verdenking van Weski stamt uit 2019 tot en met 2021, maar ze wordt pas twee jaar later aangehouden. Waarom moest dat toen? Waarom niet een half jaar later?”

Marengo draait om hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. De organisatie wordt gelinkt aan zes moorden en vier pogingen daartoe. Het monsterproces bevindt zich in de eindfase. Tegen Taghi en vijf anderen is een levenslange gevangenisstraf geëist. Bovendien hebben alle verdachten - op kroongetuige Nabil B. na - zich al voor de tweede keer tegen alle verdenkingen mogen verdedigen.

