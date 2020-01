Nieuwe advocaat kroongetuige Nabil B. vreest nooit meer zonder beveiliging te kunnen

Doodzieke veteraan start peperdure behande­ling in VS, maar heeft niet genoeg geld

De doodzieke veteraan die Defensieminister Bijleveld vorige maand om financiële hulp vroeg, vertrekt maandag naar Amerika in een ultieme laatste poging zijn leven te redden. De getraumatiseerde militair hoopte dat zijn werkgever hem en zijn gezin al had kunnen helpen, maar dat is tot zijn grote teleurstelling nog altijd niet gebeurd.