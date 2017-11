Nieuwe aanpak DNA-afname door politie: minder kans op fouten

In januari gaan politiemensen in eenheid Oost-Nederland hiermee van start. De werkwijze zal volgend jaar ook worden ingezet in het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek naar de dood van Nicky Verstappen.



De vier borsteltjes die nu nog bij een verdachte over het wangslijmvlies worden gestreken, worden vervangen door één sponsje. Dit sponsje wordt daarna op een opslagkaartje gedrukt waarop een aantal relevante onderdelen al zijn genummerd. Hiermee wordt het DNA in het celmateriaal al geïsoleerd en geconserveerd op het opslagkaartje.



Antoon te Braake, specialist Forensische Opsporing bij de politie-eenheid Oost-Nederland, zegt dat de nieuwe sponsmethode tijd scheelt. Daarnaast wordt het afgenomen celmateriaal meteen op een opslagkaartje geïsoleerd en is daardoor makkelijker te verwerken.



,,Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat, want het gaat slechts om enkele minuten. Maar bij een grootschalig DNA-onderzoek zoals in Limburg op de planning staat, is de tijdwinst aanzienlijk. Daarnaast wordt op het opslagkaartje uit de nieuwe set het DNA al geïsoleerd van het celmateriaal. Ook dit levert een tijdsbesparing op. Bovendien zijn de sets goedkoper.''