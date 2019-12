Nieuwbouw sociale huurwoningen naar dieptepunt

Wetenschap­pers slaan alarm: ijs op Groenland smelt in moordend tempo

9:30 Dat de ijskap op Groenland in een verontrustend tempo smelt is bekend, maar nu blijkt dat dat nog veel sneller gaat dan tot nog toe werd aangenomen. Zeven keer sneller dan dertig jaar geleden om precies te zijn. Die conclusie trekt een team van 89 wetenschappers van vijftig internationale organisaties in het gerenommeerde blad Nature.