‘Nieuw veiligheidssysteem maakt geld waardeloos bij plofkraak’

Elke pinautomaat die zich onder een woning bevindt moet over drie maanden van het nieuwe veiligheidssysteem zijn voorzien. Dat zegt Erik Kwakkel, directeur van geldautomatenbeheerder Geldmaat, in De Telegraaf. Geldmaat is verantwoordelijk voor de pinautomaten van ING, Rabobank en ABN Amro.

Het aantal plofkraken bereikte vorig jaar een hoogtepunt. Maar liefst 95 keer probeerden criminelen er in 2019 met de inhoud van een pinautomaat vandoor te gaan. Vaak zonder succes: bij slechts één op de zeven plofkraken werd geld buitgemaakt.

Groot gevaar voor de omgeving

Omdat de pinautomaten steeds beter worden beveiligd, zijn criminelen steeds zwaardere explosieven gaan gebruiken. En dat leidt tot groot gevaar voor de omgeving. Zo werd er vorige maand nog een geldautomaat in Enschede opgeblazen, met een enorme ravage tot gevolg. „Wat een knal was dat! Ik lag wakker in mijn bed”, aldus een getuige die wakker schrok van de explosie.

De golf aan plofkraken leidde er eind vorig jaar al toe dat pinautomaten ’s nachts gesloten werden. Vorige maand zette de SNS Bank al haar veertig automaten helemaal buiten werking na vijf opeenvolgende kraken in een paar weken tijd.

Erik Kwakkel zegt in De Telegraaf te hopen dat het nieuwe veiligheidssysteem definitief een einde maakt aan plofkraken. „Toen we vorig jaar een hoogtepunt in het aantal plofkraken bereikten heb ik wel gezegd: alle maatregelen die de fysieke veiligheid verhogen, lokken ook meer geweld uit. De ultieme vorm van bescherming is daarom het waardeloos maken van geld bij een kraak. Mijn verwachtingen zijn daarom hoog. Als een crimineel niets buitmaakt bij een plofkraak, dan stopt het wel een keer.”