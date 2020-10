Nieuw leven voor een miljoen bomen, gratis en voor niets

Ergernis om gedumpte mondkapjes op straat: ‘Risico om nietsver­moe­den­de kinderen te besmetten’

20 oktober Op perrons, rondom bushaltes en in stadscentra liggen vele mondkapjes te wachten tot ze opgeprikt worden. De blauwe ‘wegwerpkapjes’ worden vaak achteloos gedumpt en leiden tot ergernis op straat. De gemeente Tilburg en milieuorganisaties spreken zich uit: ,,We noemen ze dan wel wegwerpkapjes, maar er zit zo veel plastic in dat we ze niet zomaar kunnen dumpen.”