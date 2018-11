Nieuw in Nederland: bochelvliegen en paddenstoelmuggen

Ex Pechtold spreekt voor het laatst: ‘Alles was stuk toen Alexander verdween’

8:11 Anne Lok (36) uit Meppel lijkt haar droom te leven, maar belandt in een nachtmerrie als haar relatie met D66-coryfee Alexander Pechtold na lange tijd op de klippen loopt. De gevolgen zijn groot en het ‘schandaal’ wordt tot in detail uitgemeten in ‘de bladen’. Ze probeert het leven weer op te pakken. ,,Dit is mijn eerste, enige en laatste interview.’’