Nieuw groot bevolkingsonderzoek naar C8 in Dordt, Papendrecht en Sliedrecht

Dat is zojuist bekendgemaakt door staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de blootstelling aan de chemische stoffen van de fabrieken Chemours en DuPont in Dordrecht.

Volgens Dijksma kunnen mensen na de herfst een maand lang een aanvraag doen naar zo’n test.

Het nieuwe bevolkingsonderzoek komt er op aandrang van de gemeentes en de Kamer. ,,Het RIVM heeft eerder gezegd dat zo’n onderzoek niet nodig is, maar er is wel behoefte aan,’’ aldus Dijksma. ,,Mensen willen weten hoe het zit. Wij willen ze tegemoetkomen. Het doel is de zorgen van mensen weg te nemen.’’

Volgens Dijksma gaan de gemeentes het onderzoek organiseren. ,,Gemeentes hebben de lead. Het ministerie betaalt het.’’

Petitie

Vanochtend werd in de Tweede Kamer in de volle breedte over het dossier DuPont/Chemours gesproken en de blootstelling van werknemers en omwonenden aan C8, DMAC, en GenX.

Aan de Kamer werd een petitie aangeboden van meer dan 10.000 handtekeningen tegen de aanwezigheid van de mogelijk kankerverwekkende stof GenX in het drinkwater. ,,Het drinkwater is veilig, daar is geen twijfel over mogelijk,’’ aldus Dijksma. ,,Maar deze petitie geeft wel uiting aan het aangetaste vertrouwen in ons drinkwater.’’

Metingen

Minister Melanie Schultz (I&M) komt in oktober met de uitkomsten van nader onderzoek door Nederlandse drinkwaterbedrijven naar de GenX. Inmiddels was al duidelijk dat de stof, in lage waardes, in het drinkwater zit van onder andere Rotterdam, Den Haag en Leiden. De drinkwaterbedrijven doen nu nu elders in Nederland extra metingen naar GenX om te peilen in welk water het nog meer zit. ,,Eind van de maand moeten de resultaten binnen zijn.’’