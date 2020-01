Niet pratende vader maakt strafzaak Ruinerwold ‘extreem moeilijk’

Nieuwe zwaarbe­waak­te gevangenis­vleu­gel voor topcrimine­len 1 maart open

17:18 Er komt een extra beveiligde afdeling in een gevangenis in Nederland voor zware criminelen bij wie het gevaar bestaat dat ze binnen de gevangenismuren verdergaan met hun criminele praktijken. De nieuwe afdeling moet 1 maart open gaan. ,,Hoe meer van dit soort type gevaarlijke en roekeloze gedetineerden we binnen trekken, hoe meer plekken we hiervoor nodig hebben,” zegt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming.