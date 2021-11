Niet eerder zoveel besmettingen: RIVM meldt 16.364 positieve tests

Ook het gemiddelde bereikte een nieuw record. In de afgelopen zeven dagen testten 86.384 mensen positief, gemiddeld 12.341 per dag. Dat record stond sinds 22 december vorig jaar. In zeven dagen tijd waren toen 82.099 besmettingen bevestigd, gemiddeld 11.728 per dag.



Daarmee bleken de hoge cijfers van gisteren dus een waarschuwing voor de viruspiek van vandaag. Met 12.713 positieve tests werd er woensdag nét geen nieuw record gevestigd. In Duitsland gebeurde dat overigens wel. Het Duitse RIVM meldde er 50.196 positieve tests. Een dag eerder waren dat er 39.676, en dat was ook al een record.



Razendsnel

Het aantal positieve tests in Nederland loopt de laatste weken razendsnel op. Eind september en begin oktober kwamen er dagelijks ongeveer 1700 nieuwe gevallen bij. De laatste zeven dagen waren er telkens meer dan 10.000 nieuwe positieve tests.

Het is niet eerder gebeurd dat Nederland zo lang boven die grens bleef. In juli had Nederland op vijf achtereenvolgende dagen meer dan 10.000 nieuwe gevallen, en in december was er een reeks van zes dagen en een reeks van drie dagen boven de grens.

Gisteren zat Nederland (met de besmettingen van maandag, dinsdag en woensdag opgeteld) al op de helft van het totaal aantal besmettingen een week eerder. Dat terwijl er nog vier dagen met nieuwe besmettingscijfers aan zaten te komen.

De meeste besmettingen en ziekenhuisopnames vinden verhoudingsgewijs plaats in gemeentes die in de zogenaamde Biblebelt liggen.

Korte lockdown?

Donderdag is voor Nederland de 624e dag van de epidemie. Een ‘korte lockdown’ is vanochtend een veelbesproken onderwerp, nadat de NOS kon melden dat het OMT ‘lockdownachtige maatregelen’ adviseert: waarbij evenementen niet doorgaan en theaters en bioscopen weer de deuren moeten sluiten.

In de ziekenhuizen liggen 1699 coronapatiënten, waar dat er gisteren 1647 waren. Sinds vorige week donderdag nam de totale bezetting met 372 mensen toe. Op de ic's nam de bezetting met drie toe naar 330 ernstig zieke patiënten, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De instroom neemt wel toe.

Vergeleken met eerdere coronagolven is het aantal mensen met corona in het ziekenhuis nog wel lager. Een jaar geleden bijvoorbeeld, toen er ook zo'n 10.000 positieve testen per dag waren, lagen er op het hoogtepunt ruim 2600 mensen met corona in het ziekenhuis, bijna duizend meer dan nu.

