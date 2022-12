Niet eerder zó warm op oudejaarsdag, 2023 begint ook ‘uitzonderlijk zacht’

1 dode Moeder en haar kinderen zien treindrama Limburg gebeuren: ‘Spoorbomen gingen te laat dicht’

In het Limburgse Tienray is gistermiddag een treinwagon van een passagierstrein ontspoord nadat deze op een voertuig was gebotst. Daarbij is één dode gevallen. De trein ramde in volle vaart een veegwagen ter hoogte van de Spoorstraat. Een ooggetuige stelt dat de spoorbomen te laat naar beneden gingen: ,,Dat gebeurt vaker op die plek en dat heb ik de politie ook verteld.”

29 december