Niet een ziekte, maar ghb werd baby Yara uit Lelystad fataal

Coronavirus LIVE | Half februari beslissing over carnaval, extra geld voor cultuursec­tor

Half februari wordt bekend in welke vorm dit jaar carnaval zal worden gevierd. Volgens minister Dilan Yesilgöz (Justitie) is het nu nog te vroeg om een knoop door te hakken. Het afgelopen etmaal zijn er maar liefst 112.278 positieve coronatests geregistreerd. Dat is met afstand het hoogste aantal ooit. Er liggen nu 1247 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 93 meer dan gisteren. En de cultuursector krijgt bijna 57 miljoen euro extra van het kabinet. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

22:26