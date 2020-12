‘Niet de moeder, maar juist de váder had een slechte relatie met Sharleyne’

Het onderzoek rond de zaak van de in 2015 overleden Sharleyne (8) heeft zich vanaf het begin af aan gericht op moeder Hélène. Voor geen enkele andere theorie is veel ruimte geweest en toch is de moeder in 2018 vrijgesproken. Ze heeft zo veel last gehad van de verdenkingen dat ze zelfs enkele keren in elkaar is geslagen.

Dat zei Paul van Jaarsveld, de advocaat van Hélène J., vanochtend in het gerechtshof in Leeuwarden. J. staat daar terecht voor de vreselijke dood van haar 8-jarige dochter in juni 2015, die midden in de nacht van tien hoog naar beneden stortte van de flat waar ze woonde, in Hoogeveen. Drie jaar na dat drama werd moeder Hélène J. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Volgens Van Jaarsveld had juist de vader van Sharleyne geen goede relatie met het meisje. Moeder Hélène J. zorgde goed voor Sharleyne, die het prima deed op school. Er was geen enkele aanwijzing dat de moeder geweld gebruikte tegen haar dochter.

‘Dit moet stoppen’

Van Jaarsveld citeert uit berichten van de vader richting de moeder, waaruit zou blijken dat de vader vond dat ‘Sharleyne zijn nieuwe leven moest accepteren’. De stress die hij daarvan blijkbaar had, zo is samen te vatten uit de correspondentie, moest stoppen. ,,Dat deed hij met de sinistere woorden ‘goedschiks of kwaadschiks’,” aldus Van Jaarsveld.

De advocaat zegt dat het vreemd is dat nooit onderzoek is gedaan naar de houding van de vader. Ook andere theorieën zoals slaapwandelen en zelfmoord werden, zeker in het begin, amper onderzocht en kunnen niet worden uitgesloten, aldus de advocaat.

Vader Victor Remouchamps startte jaren geleden een artikel 12-procedure die ertoe leidde dat moeder Hélène J. werd vervolgd.

Ruzie

Vandaag is dag vier van het hoger beroep van de zaak Sharleyne. Vorige week werd duidelijk dat justitie denkt dat moeder Hélène het meisje heeft proberen te wurgen en haar daarna van de flat heeft gegooid. Ze waren die nacht met z'n tweeën, moeder Hélène had veel te veel gedronken en uit een getuigenis van een bovenbuurman en uit een briefje zou blijken dat Hélène en Sharleyne ruzie hadden gehad.

Ook J's vreemde gedrag na de dood van het meisje (ze liep eerst naar een vriend en daarna naar haar auto) maakt dat justitie haar schuldig acht. Getuigen zouden haar heel snel na het drama al op de galerij hebben zien staan.

Maar waar justitie wijst op alle aanwijzingen die er zijn, wijst Van Jaarsveld juist op alle sporen die er níet zijn: geen wurgsporen (slechts één van de vier deskundigen neigt naar de conclusie wurgen, kijkend naar alle verwondingen), geen sporen van worstelingen in huis. Van Jaarsveld zegt dat uit de getuigenissen helemaal niet blijkt dat Hélène snel op de galerij stond. ,,Ze was gewoon binnen. Die getuigenissen spreken haar juist vrij.” Bovendien wijst ook Van Jaarsveld erop dat Hélène J. dronken was en dat het dus niet zo gek is dat ze anders op het overlijden van haar dochter reageerde ‘dan normaal'.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week donderdag tien jaar cel tegen de moeder. Wanneer het gerechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend.

