Niet Brabant, niet de Randstad, maar heel Nederland is nu coronahoofdstad

Geen Black Fri­day-ef­fect maar voor eerste keer stijgt aantal positieve testen weer

17:30 Het aantal nieuwe positieve testen is de afgelopen week ook in de Rotterdamse regio voor de eerste keer weer gestegen. De dalende trend is gebroken. In zeven dagen tijd bleken 3273 regiogenoten besmet te zijn met het coronavirus. Dat is twee procent meer dan een week eerder. Een kleine stijging, zeker vergeleken met de landelijke stijging van ongeveer 27 procent.