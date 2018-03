Niemand zit meer op intocht Sinterklaas te wachten

De landelijke intocht van Sinterklaas is elk jaar in een andere plaats en wordt door de NTR live op televisie uitgezonden. De afgelopen jaren kreeg elke gemeente die de organisatie op zich nam te maken met demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet én met torenhoge beveiligingskosten. Na de intocht van 2016 in Maassluis verzekerde de NTR nog dat er jaarlijks voldoende aanmeldingen waren. Een jaar later is die situatie veranderd: begin maart had nog niemand zijn vinger opgestoken.