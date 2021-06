Niemand ter wereld leefde langer met een donorhart dan Willem, hij is 65 geworden

De Tilburger vocht in 1983 voor zijn leven toen hij in Engeland een experimentele operatie mocht ondergaan. Hij kreeg een tweede hart, om zijn eerste, nog nauwelijks functionerende hart te ondersteunen. Een 16-jarige jongen, die een donorcodicil bij zich droeg, was omgekomen bij een motorongeluk. Bavinck dacht nog vaak aan de ouders van de jongen. ,,Het is dapper geweest van de ouders om de wens van de jongen in te willigen”, zei hij in een interview.