Nielson was flink de weg kwijt: ‘Ik weet voor tachtig procent niet meer wat ik heb gedaan’

Na wat kleine landelijke successen breekt Niels Littooij als Nielson in 2012 definitief door tijdens zijn deelname aan het televisieprogramma ‘De Beste Singer-Songwriter van Nederland’, waar hij het nummer Beauty & the brains zingt. Het levendige liedje wordt uit het niets een megahit. Voor Nielson is het een teken dat hij de juiste weg is ingeslagen, vertelde hij in de eerste aflevering. ,,Ik dacht: oké, dit is wat mensen leuk vinden.’’



De mensen blijken het inderdaad leuk te vinden, want Nielson blijft met zijn uitbundige nummers hit na hit scoren. Maar zelf is de zanger niet zo opgewekt als zijn muziek doet vermoeden. Sterker nog, Nielson is doodongelukkig. Hij zit met zichzelf en zijn succes in de knoop. ,, Allemaal stress. Willen, willen, willen. Ik verloor overal de controle over.’’