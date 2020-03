Nico (62) na lijdensweg genezen van coronavirus: ‘Puur geluk dat ik nog leef’

Nico Wilbers is deze maandagmiddag net weer thuis in Ootmarsum, bij zijn vrouw Ine. Zijn zoon Rick heeft hem opgehaald uit het Medisch Spectrum Twente, waar hij twee weken geleden werd opgenomen met ernstige gezondheidsklachten als gevolg van besmetting met het gevreesde coronavirus. De 62-jarige man uit Ootmarsum was één van de eersten in Twente die besmet was en is één van de eersten die inmiddels weer genezen thuis is.