NFI kan hoeveelheid drugstesten automobilisten niet aan

'NIOD heeft schilderij gemaakt door Adolf Hitler'

4:25 Het NIOD heeft sinds dit voorjaar de enige aquarel van Hitler in Nederland in bezit. Uit onderzoek van het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies blijkt dat het schilderij van een toren in Wenen 'zeer waarschijnlijk' door de Führer is gemaakt, meldt de Volkskrant.