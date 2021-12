Nezara (27) kwam om het leven bij verkeersongeluk, twee weken later viel de verblijfsvergunning op de mat

Vader (36) laat dochtertje voor straf rode peper eten: 60 uur werkstraf en schadever­goe­ding

De 36-jarige Ibrahim I. uit Veenendaal is door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot 60 uur werkstraf waarvan de helft voorwaardelijk. De man heeft in Ede zijn 6-jarige dochtertje mishandeld. Ook moet hij 250 euro schadevergoeding betalen.

16 december