‘Netten Urker viskotter Lummetje bleven hangen achter wrak’

Oom van wegens groepsver­krach­tin­gen opgepakte Bossche­naar (18): ’Dit zou hij nooit doen’

12:40 ,,De politie had de deur helemaal niet hoeven op te blazen. Mijn neef of zijn vader en moeder hadden gewoon opengedaan.’’ Dat zegt een oom van de Bosschenaar (18) die dinsdagochtend in de woning bij een autobedrijf op Orthen is opgepakt voor groepsverkrachtingen. Drie minderjarige Bossche meisjes deden aangifte