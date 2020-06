‘Nepverpleegkundige’ stal zuurstofflessen die bestemd waren voor terminale man

liveblog Teruglezen: Burgemees­ter Van Zanen tevreden over ‘ordelijke en rustige Black Lives Matter demonstra­tie’ in Utrecht

22:02 In navolging van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen, vond ook in Utrecht vanavond een Black Lives Matter demonstratie tegen racisme plaats. De opkomst op het Jaarbeursplein was met 3500 mensen groter dan verwacht. Betogers werden opgeroepen niet meer te komen. In dit liveblog volgden we de ontwikkelingen.