Nepagenten vullen zakken met valse prenten

Eén op de vijf bestuurders in de zorg verdient boven de norm

23 oktober Een op de vijf topbestuurders in de zorg verdient boven de norm. De vijftig best verdienende bestuurders in de zorg streken in 2016 samen ruim 13 miljoen euro op. Koploper was Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen.