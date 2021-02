Nel (67) overleed aan kanker: ‘Diagnose kwam te laat door corona’

Het begon in maart vorig jaar. Nel Barbiers, een levenslustige zestiger uit Lelystad, net met pensioen, voelde zich niet zo lekker. ,,Ze had het gevoel dat ze verkouden werd. We dachten nog aan corona. Het was in de periode waarin we net afstand van elkaar moesten gaan houden. Ze meldde zich af bij de zwerfkattenopvang waar ze vrijwilligerswerk zou gaan doen’', vertelt dochter Marjolein van Weezep.