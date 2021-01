Negen passagiers willen met valse coronatest naar Marokko

De negen personen waren volgens de marechaussee onderweg naar Tanger. Het is nog niet duidelijk of ze samen reisden. De twee vrouwen en zeven mannen in de leeftijd van 30 en 75 jaar zijn aangehouden en worden verhoord.



Vliegen naar Marokko is alleen voor noodzakelijke reizen mogelijk. Het land is net als Nederland hard geraakt door de coronacrisis. Er geldt een avondklok van 20.00 uur 's avonds tot 06.00 uur in de morgen. Mensen die toch het land willen bezoeken hebben een negatieve coronatest nodig van niet ouder dan 72 uur.