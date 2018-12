Neergestoken hardloopster worstelt met nachtmerries en paniekmomenten

Ze mag de intensive care dan verlaten hebben maar het gaat geestelijk en lichamelijk niet goed met de 18-jarige hardloopster die maandagavond werd aangereden en neergestoken in Egmond aan den Hoef. ,,Het is een drama’’, zegt haar moeder in een interview met het Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche Courant.

Haar dochter liep verwondingen op aan een long en een hartzakje. ,,Ze is misselijk, geeft veel over. Dat kan zijn van de drain die vocht uit haar lichaam heeft afgevoerd en intussen is verwijderd, medicijnen en spanningen. Of een combinatie daarvan. Onze dochter is flink aangedaan. Het is een drama, waardeloos.’’

De tiener rende maandag omstreeks 19.40 uur over de Rinnegommerlaan in de Noord-Hollandse plaats toen zij vanuit het niets werd aangereden door een donkerkleurige auto. De bestuurder draaide het raampje open, stak de vrouw in de borst en reed daarna weg. De hardloopster vervolgde haar weg maar zakte verderop in elkaar. Omstanders schoten de vrouw te hulp en belden de hulpdiensten. De hardloopster verklaarde aanvankelijk dat ze op haar borst was geslagen, maar in het ziekenhuis bleek dat ze was gestoken.

Mentale dreun

Haar toestand is inmiddels stabiel maar de jonge vrouw mag het Alkmaarse ziekenhuis voorlopig nog niet verlaten. ,,Ze is heel erg sterk, maar heeft een lange weg te gaan. Ze voelt zich nog lang niet goed, moet op krachten komen en doet oefeningen’’, vervolgt haar moeder. Haar dochter heeft mentaal een flinke dreun gekregen. ,,Soms komt het stevig bij haar binnen, wat er allemaal is gebeurd. Ze heeft af en toe paniekmomenten. Vooral ’s nachts komt er veel naar boven. Ze heeft er al nare nachtmerries van gehad.’’

De familie van het slachtoffer wil aangifte doen van poging tot doodslag. „Dat klinkt heftig, maar het is wel zo”, verklaarde de moeder woensdag. „Hopelijk krijgt de dader hierdoor wroeging. Want we willen koste wat kost weten waarom hij onze dochter zoiets heeft aangedaan.”

De politie in Noord-Holland gaf aan dat alleen het slachtoffer zelf aangifte kan doen aangezien zij meerderjarig is.

Camerabeelden

De politie vat de zaak op als poging tot doodslag. Agenten vroegen inwoners van Egmond-Binnen met bewakingscamera's rond hun woningen gisteren om zich te melden. Dit omdat het incident in Egmond aan den Hoef niet op zichzelf lijkt te staan. Op de Zanddijk tussen Limmen en Egmond-Binnen werden op donderdag 22 november een 18-jarige fietsster en 52-jarige hardloopster aangereden. Zij liepen respectievelijk een klaplong en verwondingen aan een arm op.

,,Mogelijk kunnen de bewakingsbeelden meer aanknopingspunten over het voertuig en de dader geven’’, aldus politiewoordvoerder Menno Hartenberg. ,,We kijken de opnamen nauwkeurig na om te zie of we er wat mee kunnen.’’

De politie weet niet of de bestuurder in Castricum dezelfde is als de bestuurder in Egmond aan den Hoef, maar er wordt wel gekeken of er een verband is. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Waarschuwing