Nee, Tim hoeft zich niet te excuseren voor zijn woorden uit Spuiten en Slikken

Het was fout, hij schaamt zich ervoor. Sorry dus. Zijn dit de woorden van Ali B, die verdacht wordt van verkrachting? Of van een viezerik die zijn grijpgrage handjes niet thuis kan houden? Dat zijn er immers nogal wat. Net als tijdens het begin van de Metoo-beweging in 2017, delen vrouwen nu al dagenlang hún ervaringen met seksueel geweld of ongepast gedrag. Over rukkende mannen in treincoupés, kerels die schaamteloos in kruizen grijpen en vrouwen die altijd op hun hoede zijn als ze in het donker alleen naar huis fietsen. Maar ook verdrietig veel verhalen over aanrandingen en verkrachtingen.