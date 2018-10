Nee, 'Ik zie dubbel' is géén leuk grapje

Dat het hebben van een broer die schrikbarend op je lijkt soms ook voordelen kan hebben, las ik gisteren in de krant. Daarin het verhaal van een 20-jarige drieling uit Roosendaal. Een van de drie jongens stond terecht voor een mishandeling, maar werd vrijgesproken. De reden: hoe kon de rechter bewijzen dat hij het had gedaan, en niet een van zijn vrijwel identieke broers?



Tja, daar vraag je wat.



Er stond iets interessants in het verhaal dat verslaggever John Bas maakte van de rechtszaak. Dat was toen de vraag werd aangesneden waarom de broers niet gewoon vertelden wie de klap en schop had uitgedeeld. Want dat weten de jongens zelf natuurlijk maar al te goed.

Uniek

Maar, zei hun advocaat, hij noemde het zelfs 'de crux in hun levensverhaal': nooit in hun leven werden de jongens als individueel en uniek persoon 'herkend en erkend', hoezeer ze daar ook hun best voor deden. En nu was het opeens wél belangrijk wie van de drie iets had gedaan? De groeten ermee, meldde de raadsman namens de broers.



Het is nogal een twijfelachtige redenering. Zoiets aangrijpen om te verhullen wie een misdrijf heeft begaan: dat kun je moeilijk goedkeuren.



Maar het gevoel van die jongens, dat herken ik wel. Ook ik ben er een van een meerling, een eeneiige tweeling in mijn/ons geval. In oktober 1981 kwam in het Sint Nicolaas Ziekenhuis in Waalwijk eerst mijn broer Sander tevoorschijn, elf minuten later zag ik het levenslicht.

Attractie

Van jongs af aan zijn wij 'de tweeling'. Dat doet van alles met een kind, vergis je niet. Je bent een attractie op zich. Kwam je samen een kamer binnen, dan draaiden de hoofden en begon het grote kijken en vergelijken. Leuk spelletje! 'Ga eens naast elkaar staan', zeiden ze dan. Vervolgens begon het. 'Hij is wat steviger.' 'Hij heeft daar een moedervlek.’



En wat denkt u zelf, beste lezer: 'Ik zie dubbel', is dat een origineel, spitsvondig grapje? Nee hè? Foei, nooit meer doen. Vinden de meeste tweelingen niet leuk. Op het tussen brede sloten gelegen voetbalveld van GDC in het mooie Eethen leerde je niet alleen naar je eigen naam te luisteren. Ook een bal voor 'SANDER!' kon weleens voor jou zijn - wisten je teamgenoten veel wie van de twee op dat moment links voorin liep.



Ja, eeneiige tweeling zijn, dat is soms complex. Aan de ene kant is het ontzettend handig en fijn. Omdat je hetzelfde dna hebt (echt waar), is het vrij logisch dat je dezelfde dingen leuk vindt en in dezelfde dingen goed bent. Dezelfde vrienden maakt op school. Dezelfde sport doet. Elkaars muzieksmaak deelt.

Anders

Maar anderzijds is er het verlangen om jezelf in je eigen richting te ontwikkelen, ánders te zijn. Na jaren bij elkaar in de klas te hebben gezeten, zowel op de basis- als de middelbare school, hadden wij aan het eind van onze tienerjaren ook wel in de gaten dat het goed was dat onze wegen zouden scheiden. Dus kozen we andere studies, in andere steden.



De een werd econoom, de ander accountant. Maar kijk ons nu toch: allebei journalist. En hoewel we elkaar nog zo hadden gezegd dat we het niet zouden doen, schrijven we sinds kort ook weer voor dezelfde krant.



En ja, dan heb je onhandige ontmoetingen in de lift. Collega's die denken dat ze je kennen, maar die jij totaal niet kunt plaatsen. Samen lunchen, dat doe je liever niet. Want dan 'leg je er zo de nadruk op'.

Hart

Als je diep in ons hart kijkt, hadden we het allebei best anders gewild. Maar het liep gewoon zo. En, zeggen we dan maar: Frank en Ronald de Boer speelden ook samen bij Barcelona. Niemand die er moeilijk over deed, toch? Laten wij het dan ook maar luchtig oppakken. Elke dag kom je je beste vriend tegen op het werk, zo kun je er ook naar kijken.

Zou ik mijn mond houden, als Sander voor een mishandeling voor de rechter zou komen, maar niet bewezen kan worden dat hij het echt heeft gedaan? Het is toch wel een gewetensvraag. Maar ik denk niet dat ik 'm ooit hoef te beantwoorden: we zijn allebei geen heethoofden.

Al moet ik mijn collega's waarschuwen: wie zich bezondigt aan de ik-zie-dubbelgrap, begeeft zich wel in de gevarenzone.