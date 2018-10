Nederlandse vissers vangen veel meer vis

Rode Kruis: Nederlan­ders niet goed voorbereid op overstro­ming

16 oktober Het Nederlandse Rode Kruis vindt dat mensen zich beter moeten voorbereiden op overstromingen en goed zouden moeten nagaan of ze in een risicogebied wonen. Driekwart (76 procent) van de Nederlanders zegt niet goed voorbereid te zijn. De hulporganisatie raadt mensen aan een noodpakket in huis te halen.