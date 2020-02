Nederlandse verdachten drugshandel Sziget-festival gaan in beroep

Voorarrest

Het betreft een voorlopige uitspraak waartegen beroep is aangetekend door de advocaten van de twintigers. De kans lijkt klein dat het voorarrest wordt opgeheven wegens de omvang van de vermeende drugshandel, vindt de rechtbank. ,,Drugs en distributieapparatuur voor drugs werden bewaard in hun tent op het festivalterrein, in kluizen en in hun wagen. Er werd ook een prijslijst opgesteld voor de verkoop van drugs’’, stelt de rechtbank.



De Hongaarse politie ontdekte onder meer bijna 2700 xtc-pillen en een grote hoeveelheid joints. De drugs hadden een straatwaarde van ongeveer 100 miljoen forint (300.000 euro). De rechtbank zegt te begrijpen dat beide jonge mannen geliefden hebben in Nederland en dat een van hen een carrière als atleet heeft, maar dat dat geen reden is om de hechtenis op te heffen. ,,Daarvoor is de omvang van deze zaak te groot.’’



De drugswetten in Hongarije behoren tot de strengste van Europa.