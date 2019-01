Nederlandse verdachte fatale aanrijding ‘geel hesje’ voorwaardelijk vrij

De 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die wordt verdacht van het doodrijden van een ‘geel hesje’ in België, zit niet langer vast. Hij is vandaag onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet beschikbaar blijven voor de onderzoekers, laat het Openbaar Ministerie in Luik weten.

De man blijft wel verdachte. Hij wordt beschuldigd van het toebrengen van lichamelijk letsel, zonder de intentie iemand om het leven te brengen. Het Belgische Openbaar Ministerie geeft morgen meer informatie.



Het slachtoffer, een 50-jarige actievoerder, werd vrijdagavond doodgereden tijdens een demonstratie in Visé bij Luik. Het ongeluk gebeurde op de snelweg richting Maastricht. Volgens de advocaat van de chauffeur, die zich vandaag meldde bij de Belgische justitie, ging het om een ongeluk.

Bivakmutsen

De 47-jarige Landgraafse trucker heeft naar eigen zeggen geen enkel geel hesje gezien. Zijn auto werd volgens hem belaagd. „Dat gebeurde door tien tot twintig mensen in camouflagekleding, zwarte truien en bivakmutsen”, zegt zijn advocaat Richard Wagemans, die de hele dag met zijn cliënt bij justitie in Luik heeft gezeten voor verhoor. ,,Ik dacht dat het oorlog was’, zei hij”, volgens Wagemans, die stelt dat zijn cliënt volkomen onschuldig is.

De chauffeur heeft tegenover zijn advocaat aangegeven dat hij niet heeft gemerkt dat er iemand onder zijn vrachtauto is gekomen. Hij is doorgereden tot aan de grens, waar hij is gestopt om de schade aan de vrachtwagen te bekijken. De man was niet op de hoogte van het feit dat hij werd gezocht. Daarom is hij zaterdag naar Noord-Holland afgereisd om zondag aan de halve marathon van Egmond aan Zee deel te nemen. Hij hoorde pas gisteren dat hij werd gezocht. Toen heeft hij meteen contact gezocht met de politie.

De trucker rijdt voor een transportbedrijf uit Maastricht. „Hij was compleet in shock. Ik ook. Ik had niet het idee dat hij doorhad dat hij iemand had aangereden. Misschien was het zelfs iemand anders”, zegt Stefan Linthorst, de vrachtwagenchauffeur die vlak vóór de Landgravenaar door de demonstratie reed en hem aan de grens kort sprak.

Verkeerde persoon

De Belgische politie had aanvankelijk de verkeerde persoon laten arresteren in het onderzoek naar de dood van de 49-jarige actievoerder Roger Borlez. De auto van een Brabantse chauffeur zou identiek zijn geweest aan die van de Landgravenaar. Die is alsnog geïdentificeerd omdat de gele hesjes het kenteken van zijn truck hadden genoteerd.