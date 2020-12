Nederlandse vader (58) die vastzit in Texas volgende week terug

Corona LIVE | Experts: Pfi­zer-vac­cin veilig genoeg, Brabantse school tot kerstvakan­tie dicht na uitbraak

10 december Frankrijk stelt in de strijd tegen het coronavirus vanaf 15 december een avondklok in vanaf 20.00 uur, ook op oudejaarsavond. Dat kondigde premier Jean Castex donderdag aan. Tegelijk zal op 15 december een zes weken durende landelijke lockdown worden opgeheven. Castex zei dat gezinnen mogen reizen om samen Kerstmis te vieren, maar dat musea, theaters en bioscopen nog drie weken gesloten blijven. Het aantal nieuwe Covid-19-infecties begint weer langzaam te stijgen in Frankrijk. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.