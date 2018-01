Nederlandse stormvideo's miljoenen keren bekeken in het buitenland

Twijfels over echtheid stormfilmpje

Bovenstaande compilatievideo vanaf 40 seconden.



Veel mensen zeggen medelijden te hebben met de pechvogel die keihard onderuit ging in Den Bosch, maar er zijn ook andere geluiden: is deze valpartij wel het gevolg van pech? Of zit er meer achter?



Gerard Wilenga, voormalig stuntman met dertig jaar ervaring, vermoedt dat Nederland collectief voor de gek is gehouden. ,,Ik denk dat dit allemaal in scène is gezet.” Daarin staat Wilenga niet alleen. Ook sommige lezers van deze krant en gebruikers op sociale media twijfelen over de echtheid van het filmpje.



Hoe kan iemand immers met zo’n snelheid en kracht gelanceerd worden? Hoe kan hij zo ver door rollen, terwijl de vrouw op de achtergrond meteen stil ligt? Hoe kan het dat die drie jongens op de achtergrond gewoon rond kunnen lopen? En staan ze nou de pechvogel nu op te wachten, alsof ze wisten wat er ging gebeuren? Of lopen ze toevallig langs?

Aan de man in kwestie kunnen we het helaas niet vragen: hij wil onder geen mogelijkheid reageren. Ook de maker van het filmpje hult zich in stilzwijgen. Zijn ze geschrokken, of is hier sprake van een uitzonderlijk goede grap? De tot nu toe beste viral van 2018?