Nederlandse reders bezorgd om veiligheid in Perzische Golf

Er is morgen overleg tussen de koepel van Nederlandse reders, de KVNR, en het ministerie van Defensie over de escalerende situatie in de Perzische Golf. Directeur Annet Koster maakt zich ‘in toenemende mate zorgen’ om de spanning in het gebied waar ook Nederlandse schepen af en aan varen. ,,Eerst leek het nog om incidenten te gaan, nu lijkt het alsof er toch meer aan de hand is.’’

Dit weekend werd duidelijk dat de Britten al de marine op het gebied in het Midden-Oosten afsturen, ter beveiliging van de Britse commerciële zeevaart, maar Koster vindt een verzoek om bijstand van de Nederlandse defensie nog te vroeg. ,,Ik hoop en denk dat we de beveiliging van Nederlandse schepen en onderdanen op een andere manier kunnen organiseren; bijvoorbeeld door samen te werken met andere overheden. Voor ons is het belangrijkste dat die veiligheid gegarandeerd is, maakt niet uit hoe.’'

Recent nog werden twee commerciële schepen -de olietanker Front Altair en tanker Kokuka Courageous- in de Golf van Oman door explosieven geraakt. Welke explosieven precies en wie ze afvuurden, is onduidelijk. De VS en bondgenoot Saoedi-Arabië weten zeker dat Iran erachter zit. Iran zou op zo’n manier af willen dwingen dat het olie-embargo, waar het land zwaar onder zucht, van tafel gaat. Koster wil niet op de beschuldigingen ingaan. ,,Of het nu om kleefmijnen, torpedo’s of ander materiaal gaat: de commerciële zeevaart mag nooit en te nimmer speelbal worden van geopolitieke verhoudingen.’’

Koster had onlangs tijdens een bijeenkomst van ICS (International Chamber of Shipping) ook nog overleg met andere landen over de netelige situatie in het Midden-Oosten. ,,Daar is ook gesproken over de mogelijkheid onze schepen helemaal niet meer naar dat gebied te laten varen, maar dat vonden we, nu de toedracht nog steeds niet duidelijk is, te ver gaan.’’

Hoeveel schepen onder Nederlandse vlag en Nederlandse burgers precies in het gebied zijn, is overigens onduidelijk. Zo vaart baggeraar Boskalis dat betrokken is bij de berging van de twee beschadigde tankers juist vaak onder Cipriotische vlag. Koster: ,,Maar er zijn altijd wel Nederlanders betrokken bij handel in deze regio: een-vijfde van de olieproductie passeert de Straat van Hormuz.’’ De Straat van Hormuz is de nauwe zee-engte vóór de Golf van Oman.