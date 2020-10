Nederlandse ‘moordwijven’: hoe komt het dat steeds meer vróuwen iemand uit de weg ruimen?

Een boek over vrouwen die moord of doodslag plegen. Het moest er een keer van komen. Misdaadjournalist Hieke Wienke Jans (65), oud-Enschedese, schrijft zo’n acht jaar over seriemoordenaars én is al haar hele leven gefascineerd door vrouwen. „We kijken als het om seriemoorden gaat altijd naar het buitenland. Maar wij hebben ze ook hoor!” Dus publiceerde ze samen met Ralph Schippers het standaardwerk Seriemoordenaars in Nederland. Om zich vervolgens de vraag te stellen: Hoe komt het dat steeds meer vróuwen iemand uit de weg ruimen?