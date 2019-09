Nederlandse militairen schieten door orkaan Dorian getroffen Bahama's te hulp

Marineschip Zr.Ms. Snellius en de Johan de Witt zijn ter plaatse. In totaal zijn 550 Nederlandse militairen van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee aangekomen bij de Bahama's voor het leveren van noodhulp. Er is een Genie Compagnie van de landmacht aan boord van de Johan de Wit, die onder meer in de haven een grote schoonmaakbeurt gaat uitvoeren.



,,Op verzoek van hulporganisaties daar, gaan we tenten plaatsen voor opslag en opvang”, aldus Van de Sande. ,,Ook gaan we personele ondersteuning geven in het ziekenhuis.” Er is volgens Van de Sande op het eiland veel behoefte aan transport. ,,We hebben veertig tot vijftig voertuigen aan boord, die we zo snel mogelijk aan land gaan brengen om aan de vraag naar vervoer te kunnen beantwoorden.”



Struikelblok in de operatie zijn de slechte weersomstandigheden de komende dagen. ,,Het regent, onweert en er staat een harde wind. dat maakt het niet makkelijker om materiaal aan land te brengen.” Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt dat de militairen onder meer drinkwater, houdbaar voedsel en medicijnen naar de Bahama's mee hebben. Ook zijn er specialisten mee die kunnen helpen bij het herstel van de infrastructuur.