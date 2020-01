Nederlandse Maud in Australië vermoord tijdens videobellen

De zoon trof in het huis ook de verdachte aan, die hij aanviel. De Australische politie heeft de 28-jarige man opgepakt. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, omdat hij gewond raakte toen de zoon van het slachtoffer hem te lijf ging.



Mogelijk was de man verward. Volgens buurtgenoten woont hij in de buurt en had hij al vaker vreemd gedrag vertoond. Of de twee elkaar kenden, is niet bekend.



De familie van de vrouw is naar Australië afgereisd voor de uitvaart en om haar twee zonen bij te staan. Bij haar woning ligt inmiddels een grote bloemenzee. Haar zoons hebben een statement uitgebracht:



„Lieve moeder. Je was de meest geweldige, sterke, onafhankelijke, liefhebbende moeder en vrouw die we ooit hebben ontmoet. Je gaf ons kracht toen we zwak waren, je gaf ons leiding toen we verloren waren en je toonde ons liefde toen we haat voelden. We voelen ons leeg nu je er niet meer bent, maar je kracht en geest zullen ons voor altijd verenigd houden.”