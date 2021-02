Nederlandse man in Nigeria overleden na gewelddadige beroving

De vrouw is in haar kuitbeen geschoten, Van Grieken zelf werd met een mes bewerkt. De Telegraaf heeft foto’s in handen waarop te zien is dat de man onder meer een hoofdwond en blauwe plekken had opgelopen. Ook zat zijn linkeroog dicht en er zat er een diepe snee in zijn schouder. De dochter van het stel, die ook aanwezig was, raakte niet gewond. De Nederlander werd naar het lokale ziekenhuis gebracht, waar hij in de nacht van zaterdag op zondag overleed aan zijn verwondingen.