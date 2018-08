Nederlandse Lisanne (19) is wereldkampioen eenwieleren

In de voorrondes, die per leeftijdscategorie gaan bij het eenwieleren, bleek Boer al veruit de beste te zijn. ,,Dat was wel echt een verrassing, ik sprong veel hoger dan de concurrentie. Maar toch; het moest nog wel even gebeuren in de finale”, zegt Boer na haar wedstrijd. En het lukte: ze sprong over een lat op 73 centimeter hoogte. ,,Dat is zeventien centimeter hoger dan de nummer twee.”

Nationaal record

Boer is tevreden met haar prestatie: ,,Het is mijn beste sprong ooit, het was pieken op het juiste moment. Het is ook een nationaal record. Ik ben echt heel blij. Toen ik klaar was, heb ik gelijk mijn ouders gebeld; zij zijn thuis gebleven. Ik ben hier met een vriendin.”



Het is de derde keer dat Boer meedoet aan het wereldkampioenschap eenwieleren, met volgens haar zo’n duizend deelnemers uit veertig landen. Voor de eerste keer heeft ze nu de finale gehaald en ook gelijk een medaille gepakt. En er zijn nog meer kansen.



,,Vrijdag heb ik twee finales, hoog- en verspringen. Alleen is het dan niet over een lat, maar van de ene naar de andere pallet. Dat is een hele andere techniek. Het is ook spannender, want er is meer concurrentie. Maar misschien zit er wel weer een medaille in.”