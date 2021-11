Nederlandse landschap kleurt plaatselijk wit, eerste sneeuwpoppen een feit

Het sneeuwde onder meer in Eindhoven, Veghel en Helmond ,,We hadden al verwacht dat er dit weekend sneeuw zou vallen en dat is nu inderdaad lokaal gebeurd", vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,In het begin van de nacht heeft het in de omgeving van Eindhoven gesneeuwd en nu zien we witte landschappen in en rond de Veluwe. In de hogere gebieden is het wat kouder en krijgt sneeuw langer de kans.”



In het zuiden van het land is het weer inmiddels opgeklaard, maar blijft de sneeuw vooralsnog goed liggen. ,,In Brabant is het al geruime tijd droog en daar vriest het nog steeds", aldus Klaassen. Er is zelfs genoeg sneeuw gevallen voor de eerste sneeuwpoppen. ,,Ik zag al een foto voorbijkomen uit Eindhoven. Het is niet de grootste sneeuwpop, maar het is er zeker een.”

Hagel en gladheid

Momenteel ligt het neerslaggebied in het midden van het land, waar het nog wel even door kan blijven sneeuwen. Zo valt er rond Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn, op het moment natte sneeuw. Vandaag hagelt het mogelijk in de kustgebieden en het noordwesten van het land. ,,Misschien is er zelfs wat onweer", aldus Klaassen. Morgen is er meer kans op hagel en zien we de sneeuw in een ander deel van het land vallen: ,,Dan verwachten we dat de Limburgse heuvels wit gaan kleuren.”



Ook morgen zal het waarschijnlijk hagelen en moeten we plaatselijk goed oppassen voor gladheid. ,,Er is uiteraard voorzichtigheid geboden op plekken waar nog sneeuwresten liggen. Zeker morgenochtend moet er lokaal rekening gehouden worden met gladheid door bevriezing, vooral in het zuidoosten van het land.”

Wat vooral zeker is, is dat we dit weekend met wisselvallig weer te maken hebben. ,,Het weer is dit weekend lastig in een paar zinnen samen te vatten omdat we te maken hebben met zoveel verschillende weertypes.”



De eerste sneeuw van het najaar valt dit jaar een stuk vroeger dan vorig jaar. Toen vielen de eerste duidelijke vlokken op 29 december. De laatste keer dat het in Nederland sneeuwde was op 7 mei. Toen kon Groningen tijdelijk genieten van een wit landschap.

