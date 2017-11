Nederlandse kerstevenementen schroeven beveiliging op

Niet alle gemeenten vinden het echter nodig om uit te pakken. In Breda begint op 20 december het 'Winter Wonderland'. Tien dagen lang wordt het centrum omgetoverd tot een sprookjesstad. Zodoende wordt de drukte goed verspreid over de week, stelt woordvoerder David Slager van de gemeente: ,,We kijken samen met de organisatie naar de aard en de omvang van het evenement, maar ook naar alle andere actuele relevante informatie. Natuurlijk zien we wat er in de wereld gebeurt en zijn we alert. Maar we blijven ook nuchtere en feitelijke afwegingen maken.''



Bovendien vindt Winterland in de binnenstad van Breda plaats. Slager: ,,Dat is binnen het zogenoemde palenplan van de gemeente. Auto’s kunnen daar niet zomaar komen.''



,,Je moet wel altijd realiseren dat als je iets plaatst, dat er dan op een andere plek ook iets kan gebeuren'', laat een communicatie medewerker van de gemeente Leiden weten. Met andere woorden: risico's zijn niet uit te sluiten. ,,Maar we hebben in de stad, zeker na de aanslagen van afgelopen jaar, ook fysieke obstakels geplaatst.'' Over het grotere veiligheidsplan van de Sleutelstad wil ze niets kwijt. ,,We denken actief na bij elk evenement over de risico's, maar we zeggen niets over de stappen die we nemen.''