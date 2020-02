Nederlandse Grietje (73) in levensgevaar na schietpartij in België: 'Ze voelde zich bedreigd’

Een Nederlandse vrouw van 73 vecht voor haar leven nadat ze gisteren in haar eigen huis in België is neergeschoten. Een 31-jarige man en zijn 25-jarige vriendin uit Temse bij Antwerpen worden verantwoordelijk gehouden voor de schietpartij. Ze gaven zichzelf aan bij de politie, zo laat Vlaamse justitie weten. Het Nederlandse slachtoffer zou zich al langer bedreigd voelen.

A.I. (31) en zijn vriendin S.A. (25) trokken gistermiddag naar de statige villa van Grietje Wieringa in Wielsbeke, een plaatsje tussen Kortrijk en Gent. Wat zich precies rond de woning heeft afgespeeld, moet onderzoek uitwijzen. Duidelijk is wel dat de 73-jarige Grietje beschoten is met een vuurwapen. Ze liep twee schotwonden op en raakte levensgevaarlijk gewond. Daarna sloeg het koppel op de vlucht.

Vlaamse justitie bevestigt dat de mannelijke dader zelf de hulpdiensten belde. Dat gebeurde heel kort na de schietpartij. Ruim drie uur na het incident keerde de man terug naar Wielsbeke om zich op de plaats-delict aan te geven bij de politie. Hij werd onmiddellijk ingerekend. Ook zijn vriendin werd opgepakt. Bij geen van hen werd het vuurwapen aangetroffen, de politie is daar nog naar op zoek.

Bedreigd

Volgens kennissen woonde de Nederlandse vrouw nog maar een jaar in de villa. ,,Ze kwam van Brasschaat, waar ze daarvoor woonde, en vertelde dat ze het huis van haar vriend die in Dubai woont had gekregen”, zegt een bekende van haar tegen de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. ,,Ik wist dat er vroeg of laat iets verkeerd zou lopen, want ze voelde zich erg bedreigd door een familielid. Hij had al eens bij haar ingebroken en in de cel gezeten voor drugs, vertelde ze me.”

Volgens de man bewaarde Grietje zelfs een wapen in haar woning omdat ze voor haar leven vreesde. Een bedrijf in de buurt kreeg haar al eerder aan de deur. ,,Al huilend en in paniek belde ze vorig jaar bij ons aan. Met Nederlandse tongval zei ze dat ze werd bedreigd. Maar veel konden we niet doen”, zegt een medewerker tegen de krant.

Kruitsporen

Volgens het parket is het nog niet duidelijk wie heeft geschoten op de vrouw. Bij zijn arrestatie werden de handen van de verdachte in bruin papier gewikkeld, om te voorkomen dat kruitsporen verloren zouden gaan. Ook de Volkswagen waarmee hij naar Wielsbeke terugkeerde, wordt onderzocht op eventuele kruitsporen.

Het koppel wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Die zal beslissen of de twee langer vast moeten blijven zitten.

Volledig scherm De schietpartij speelde zich af aan een statige, ietwat verouderde villa langs de Breestraat in Wielsbeke. © Hans Verbeke

