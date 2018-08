Nederlandse draaideur-jihadist weer voor de rechter, nu vanwege een ontvoering

Het lichaam van de Zuid-Afrikaanse plantkundige Rodney Saunders (74) werd in februari dit jaar door vissers aangetroffen in een rivier. Het lichaam van zijn Britse vrouw Rachel (63) werd pas vier maanden later gevonden, op een door de politie niet onthulde plaats. Een ding was wel duidelijk: hun trip naar een natuurgebied in de provincie KwaZulu-Natal, op zoek naar zeldzame plantzaden, was fataal afgelopen.

Maandag moet een Nederlandse jihadist voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van de twee botanici. Dat zit zo: het echtpaar Saunders zou tijdens hun plantentrip zijn ontvoerd en dodelijk mishandeld door een Zuid-Afrikaans stel, dat al opgevallen was bij de Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten vanwege jihadsympathieën. De twee zouden onder meer gesproken hebben over het ‘doden van ongelovigen’. Maar mogelijk ging het om een gruwelijk uit de hand gelopen beroving, het jihadstel had het echtpaar Saunders willen beroven en hun geld willen gebruiken voor het financieren van de jihad.

Bitcoins

Daar komt Mohammed G. uit Maastricht in beeld. De Iraaks-Hollandse jihadist had al sinds 2015 contact met de Zuid-Afrikaanse ontvoerders. De verdenking is dat hij met creditcardgegevens van Rachel Saunders bitcoins zou hebben proberen te kopen, voor 127 dollar.

Quote Ik hoorde stemmen van een krijger in mijn hoofd Mohammed G. in een eerdere rechtszaak

Weer Mohammed G., de draaideur-jihadist. De Maastrichtenaar was in 2013 een van de eerste van een nieuwe lichting jihadisten die voor de rechter moest verschijnen. Toen vanwege een (eerste) mislukte poging om zich aan te sluiten bij de jihad in Syrië. Hij kon worden tegengehouden omdat hij wel erg in het openbaar over zijn plannen sprak. Hij schepte online op tegen vrouwen en stuurde hen foto’s waarop hij poseerde met een kalasjnikov. Zijn jihadplannen waren hem overigens, zo verklaarde hij toen, ingegeven door ‘de stem van een krijger’ in zijn hoofd. G. werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en moest voor een jaar naar een psychiatrisch ziekenhuis.

Heen en weer naar Irak

Maar G. was het ziekenhuis nog niet uit of hij reisde naar Irak om zich alsnog bij IS aan te sluiten. Dat mislukte, net zoals zijn leven na terugkeer in Nederland. Toen hij voor de derde keer naar het strijdgebied wilde vertrekken, werd hij opgepakt en veroordeeld. Eind 2017 kwam hij weer vrij, maar die vrijheid was van korte duur. Sinds maart zit hij weer vast, de politie pakte hem op nadat geheime dienst AIVD informatie doorspeelde over zijn betrokkenheid bij de fataal afgelopen ontvoering in Zuid-Afrika.

Maandag dient een zogenoemde pro-forma zitting in de zaak, het is de tweede keer dat de zaak voorkomt. Het Openbaar Ministerie komt daar waarschijnlijk met meer informatie uit het Zuid-Afrikaanse onderzoek. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal waarschijnlijk later dit jaar zijn.